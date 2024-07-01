Кабмин Украины планирует отказаться от повышения минимальной зарплаты и социальных выплат

Согласно обнародованному документу, "в 2025-2027 годах размер минимальной заработной платы будет составлять 8000 гривен, что обеспечит достигнутый уровень гарантии с учетом значительного повышения в 2024 году".

Оплата труда работников бюджетной сферы будет производиться на основе должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки, остающегося на уровне декабря 2024 года.

Как отмечается в декларации, базовым государственным социальным стандартом является прожиточный минимум, установленный законом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового, социально-культурного обслуживания, здравоохранения и образования.

Прогнозные размеры прожиточного минимума и уровня обеспечения прожиточного минимума на 2025-2027 годы планируется на уровне 2024 года.

В 2025-2027 годах прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит: