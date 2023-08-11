Кабмин принял два решения о помощи детям

"Первое - расширяем применение принципа "деньги ходят за ребенком". Теперь родители во всех регионах Украины будут получать средства на детский отдых напрямую от государства. За государственные средства они смогут купить путевки в лучшие детские оздоровительные заведения", - сказал он.

Это касается малоимущих, многодетных семей, детей с инвалидностью.

"Второе - переводим на постоянную основу комплексную услугу єМалятко, которая действует с 2020 года", сообщил

По его словам, за это время родители детей воспользовались ею около 412 тыс. раз. Новый порядок ее предоставления включает в себя девять государственных услуг. От регистрации рождения до выдачи "пакета малыша". Услуга и дальше будет доступна в Дії.

єМаляткоа

Напомним, услуга єМалятко работает с 2020 года. Она позволяет воспользоваться следующими услугами: