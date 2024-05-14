Правительство создало Стратегический инвестиционный совет. Шмыгаль рассказал, для чего он нужен
Правительство Украины сегодня, 14 мая, создало Стратегический инвестиционный совет. Это необходимо для того, чтобы понимать, какие результаты рассчитывает получить государство от вложений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Еще одно решение на повестке дня, которое касается эффективности управления - это упорядочение сферы публичных инвестиций", - сказал глава правительства.
Он также уточнил, что важно четко видеть сколько, куда и зачем инвестирует государство и на какие результаты рассчитывает.
"Поэтому создаем Стратегический инвестиционный совет - совещательный орган при правительстве. Его задача: сформировать единый проектный портфель публичных инвестиций, усилить их эффективность, наработать предложения для совершенствования законодательства", - добавил Шмыгаль.
Что еще решило создать правительство
Шмыгаль сообщил, что ключевую роль в привлечении финансового ресурса от партнеров играет также многосторонняя координационная платформа доноров, поэтому Украина максимально эффективно использует эту площадку.
"Сегодня принимаем решение о создании Совета по вопросам координации деятельности центральных органов исполнительной власти для поддержки нашего участия в платформе. Также будет создан соответствующий Экспертный совет", - сказал он.
Глава правительства добавил, что эти нововведения позволят Украине четко координировать свои усилия, выполнять все запланированные реформы и получать поддержку от партнеров.
Инвестиции в Украину
Ранее Шмыгаль сообщал, что Европейский инвестиционный банк в текущем году выделит Украине кредиты на 560 млн евро для проектов в энергетике, транспортной инфраструктуре, восстановлении жилья.
Также РБК-Украина писало, какие секторы украинской экономики остаются привлекательными для инвестиций, несмотря на войну и какие отрасли станут локомотивом развития после войны.
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