Правительство сократило сроки возврата акцизов: как это ударит по бизнесу

Международная торговая палата Украины раскритиковала решение Кабмина сократить предельный срок возврата неиспользованных и поврежденных бумажных акцизных марок после запуска системы еАкциз.

В палате считают, что данное решение создает дополнительное давление на бизнес.

"Решение сократить период возврата неиспользованных и поврежденных бумажных акцизных марок приведет к значительным финансовым потерям для бизнеса", - заявили в ICC Ukraine.

В организации отметили, что по статистике около 5% бумажных акцизных марок повреждаются при производстве или транспортировке продукции, а возместить уплаченный заранее акциз в сжатые сроки будет проблематично.

Еще 10 ноября 2025 года ICC Ukraine обращалась к министру финансов и главе Государственной налоговой службы с предложением продлить срок возврата марок до 12 месяцев - до 1 ноября 2027 года. Это, по заявлению ассоциации, соответствовало бы логике длительного переходного периода.

"Несмотря на рекомендации бизнеса, правительство не только не учло предложение, но и сократило период с ранее заявленных восьми месяцев до шести", - подчеркнули в торговой палате.

Там считают, что данное решение особенно усложняет деятельность производителей и импортеров подакцизной продукции в условиях полномасштабной войны. Значительная часть производственных мощностей расположена за пределами Украины, что усложняет логистику, учет и возврат марок в налоговые органы.

Среди возможных последствий для бизнеса в ICC Ukraine назвали дополнительные финансовые риски из-за наличия бумажных марок без права на их возврат, рост административной нагрузки на фоне военного и экономического стресса и нарушение принципов справедливого перехода к системк еАкциза, поскольку бизнесу предоставлено недостаточно времени и несмотря на обещание адаптивного перехода.