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Кабмин отменил конкурсный отбор главы "Нафтогаза"

Фото: формальная необходимость конкурса при признании главы "Нафтогаза" упразднена (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в постановление от 2008 года "О проведении конкурсного отбора руководителей хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 3 ноября 2022 г. №1234 .

Согласно документу, из постановления исключена норма о конкурсном отборе председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Кроме того, Кабмин отдельным решением от 3 ноября утвердил устав НАК в новой редакции. Как и раньше, к исключенной компетенции наблюдательного совета относится "принятие решения об избрании и прекращении полномочий председателя и других членов правления".

Напомним, Кабинет министров 3 ноября назначил новым главой НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева, который до этого был министром развития общин и территорий. Предыдущий глава НАК Юрий Витренко ушел с должности по собственному желанию. Как при назначении Витренко в апреле 2021 года, никаких конкурсов в этот раз не проводилось. Не было конкурсов и назначении предыдущих руководителей "Нафтогаза".

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Нафтогаз Украины