Кабмин одобрил новый вид выплат для переселенцев: кто может получить деньги

Проект касается населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Херсонской областей, кроме включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ.

Правительством утвержден порядок реализации экспериментального проекта. Предусмотрено, что предоставление субсидии будет возможным исключительно при условии оформления договора найма между нанимателем и наймодателем, который будет подлежать регистрации в базе Пенсионного фонда Украины.

Установлено, что предоставление субсидии по найму жилья нанимателю не будет ограничивать BПЛ в получении еще одной целевой государственной поддержки - субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Для расчета субсидии на найм жилья нанимателю устанавливается социальный норматив площади наемного жилого помещения на каждого человека из состава домохозяйства ВПЛ - 13,65 кв.м., но не менее 35,22 кв.м. на семью.

Закреплено, что субсидия по найму жилья будет назначаться, если расходы домохозяйства нанимателя будут превышать обязательный платеж, базовая процентная ставка которого составит 30% совокупных доходов домохозяйства.