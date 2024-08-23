Правительство Шольца находится под давлением из-за денег на немецкую помощь Украине, - NYT

Правительство Германии испытывает все большее давление дома с требованием отказа от поддержки Украины и более активного настаивания на переговорах для прекращения войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Трехпартийное коалиционное правительство Германии становится все более непопулярным и сталкивается с критическими государственными выборами в сентябре, на которых прогнозируют успех крайним как левым, так и правым, призывающим прекратить военную помощь Киеву.
Основным бременем для правительства, которое может быть парализовано в принятии важных финансовых решений, является конституционное требование удерживать новый бюджетный долг на уровне не более 0,35% ВВП.
Но правительство также столкнется с потенциальным неудобством, если генеральный прокурор предъявит обвинения каким-либо украинским чиновникам в причастности к подрыву газопроводов Nord Stream в 2022 году.
Но напряженность Германии и Украины более конкретно касается бюджета на 2025 год. Министр финансов Кристиан Линднер хочет избежать повышения налогов и сократить бюджет, который по закону должен быть близок к сбалансированному.
Это ограничение повлекло давление не только на правительственную помощь Украине, но и на обещание Шольца два с половиной года назад совершить резкий стратегический поворот и увеличить военные расходы Германии.
С тех пор увеличение военных расходов Германии в основном покрывалось специальным фондом в размере 100 миллиардов евро за пределами регулярного бюджета. Линднер настаивает на том, чтобы правительство больше не принимало внебюджетные ссуды на специальные проекты, например увеличение военных расходов.
По данным NYT, в прошлом месяце правительство Германии решило сократить финансирование Украины на 2025 год с 7,5 миллиардов евро до 4 миллиардов евро, аргументируя это тем, что дефицит возникнет из-за ожидаемого дохода от замороженных российских активов, сохраняющихся в Европе, согласно плану, согласованному G7.
МИД Украины назвало манипуляциями сообщения о немецкой поддержке Украины.
Шольц подтвердил, что правительство запланировало на будущий год выделение 4 миллиардов евро на военную помощь Киеву.
Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил, что Германия будет и дальше поддерживать Украину. Также Берлин уверяет, что предоставит все необходимое Киеву, даже если страны G7 не реализуют запланированную миллиардную помощь до конца года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .