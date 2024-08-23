Трехпартийное коалиционное правительство Германии становится все более непопулярным и сталкивается с критическими государственными выборами в сентябре, на которых прогнозируют успех крайним как левым, так и правым, призывающим прекратить военную помощь Киеву.

Основным бременем для правительства, которое может быть парализовано в принятии важных финансовых решений, является конституционное требование удерживать новый бюджетный долг на уровне не более 0,35% ВВП.

Но правительство также столкнется с потенциальным неудобством, если генеральный прокурор предъявит обвинения каким-либо украинским чиновникам в причастности к подрыву газопроводов Nord Stream в 2022 году.

Но напряженность Германии и Украины более конкретно касается бюджета на 2025 год. Министр финансов Кристиан Линднер хочет избежать повышения налогов и сократить бюджет, который по закону должен быть близок к сбалансированному.

Это ограничение повлекло давление не только на правительственную помощь Украине, но и на обещание Шольца два с половиной года назад совершить резкий стратегический поворот и увеличить военные расходы Германии.

С тех пор увеличение военных расходов Германии в основном покрывалось специальным фондом в размере 100 миллиардов евро за пределами регулярного бюджета. Линднер настаивает на том, чтобы правительство больше не принимало внебюджетные ссуды на специальные проекты, например увеличение военных расходов.

Сокращение помощи Украине

По данным NYT, в прошлом месяце правительство Германии решило сократить финансирование Украины на 2025 год с 7,5 миллиардов евро до 4 миллиардов евро, аргументируя это тем, что дефицит возникнет из-за ожидаемого дохода от замороженных российских активов, сохраняющихся в Европе, согласно плану, согласованному G7.

МИД Украины назвало манипуляциями сообщения о немецкой поддержке Украины.

Шольц подтвердил, что правительство запланировало на будущий год выделение 4 миллиардов евро на военную помощь Киеву.

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил, что Германия будет и дальше поддерживать Украину. Также Берлин уверяет, что предоставит все необходимое Киеву, даже если страны G7 не реализуют запланированную миллиардную помощь до конца года.