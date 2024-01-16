Правительство Румынии достигло соглашения с фермерами, блокирующими границу с Украиной

Министерство сельского хозяйства Румынии 15 января достигло соглашения с представителями крупных сельскохозяйственных организаций. Удовлетворены несколько требований фермеров, которые протестовали в течение шести дней и блокировали границу с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

Министр сельского хозяйства Флорин Барбу сообщил, что соглашение охватывает 13 требований фермеров. Обсуждения будут продолжены, чтобы найти компромисс по невыполненным запросам.

Правительство обязалось полностью субсидировать все сельскохозяйственные акцизы до 2026 года и незамедлительно принять правила для субсидируемых кредитов.

Соглашение, подписанное после более чем трехчасовых переговоров, не означает немедленного прекращения протеста, поскольку предстоящие переговоры с перевозчиками, которые продлятся до четверга, могут повлиять на их продолжительность, заявил Мариус Мику, один из представителей фермеров на переговорах.

Мику добавил, что для правительства важно до 31 января предоставить отступление от обязательных правил севооборота и установить порог в 4% паровых земель в каждом хозяйстве.

Кроме того, правительство приняло запросы о возмещении убытков, вызванных импортом из Украины. Меры включают в себя четкую маркировку зерновых и других товаров, а также электронный мониторинг пломб с помощью GPS в порту Констанца.

Барбу отрицает, что Румыния добивается введения налогов на импорт зерна из Украины.

Требования пяти стран Восточной Европы

Восточные государства ЕС требуют от ЕС ввести импортные пошлины на украинское зерно, ссылаясь на недобросовестную конкуренцию, сообщило 15 января министерство сельского хозяйства Венгрии.

Министерство сообщило, что министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии направили письмо в Комиссию ЕС с просьбой принять меры, заявив, что более дешевая сельскохозяйственная продукция из Украины уничтожает их экспортные рынки.

"В этом письме я просил об отступлении для румынских фермеров в отношении 4% земель. Я не знаю, что сказал венгерский министр", - заявил журналистам Флорин Барбу.

Блокада границы с Украиной

Напомним, румынские фермеры начали блокаду украинской границы 13 января. Они дважды прекращали блокаду в ожидании результатов переговоров.

Румынские фермеры с 15 января возобновили блокировку движения грузовых автомобилей на границе. Движение грузовиков через пункты пропуска "Сирет" и "Викова-де-Сус" заблокировано.