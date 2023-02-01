Кабмин предлагает отменить налоговые льготы, введенные с начала войны: детали законопроекта

Кабинет министров подал в Верховную раду проект закона об особенностях налогообложения в период действия военного положения. Документ предлагает отменить налоговые льготы, введенные после начала войны.
Согласно проекту, 1 июля 2023 года отменяются следующие нормы:
возможность для физических лиц - предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода;
возможность для физических лиц - предпринимателей плательщиков единого налога I и II групп не уплачивать единый налог;
остановка проведения документальных проверок;
остановки течения сроков (сроков представления налоговой отчетности, сроков проведения проверок, сроков получения налоговой информации контролирующими органами, сроков проведения процедуры административного обжалования и т.п.), определенных налоговым законодательством и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы;
неприменение штрафных санкций нарушение налогового законодательства;
неприменение штрафных санкций нарушение правильности начисления, расчета и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
неприменение штрафных санкций нарушение порядка использования регистраторов расчетных операций/программных регистраторов расчетных операций.
Также законопроектом предусмотрено:
установить, что в случае уплаты налогоплательщиком в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем получения налогового уведомления-решения, суммы налогового обязательства, начисленного по результатам документальных проверок, возобновленных или начатых с 1 июля 2023 года и завершенных до дня прекращения или отмені военного, чрезвычайного положения на территории Украины, штрафные (финансовые) санкции (штрафы), начисленные на сумму такого налогового обязательства, отменяются, а пеня не начисляется. В то же время сумма уплаченного налогового обязательства не подлежит обжалованию;
возобновление запрета на работу программных регистраторов расчетных операций в режиме офлайн без выданного диапазона фискальных номеров;
изменение определения даты отнесения к налоговому кредиту сумм налога добавленную стоимость по операциям по поставке услуг нерезидентом на таможенной территории Украины;
урегулирование вопроса налогообложения налогом на прибыль предприятий "переходных" операций по отгрузке (предоставлению) товаров (работ, услуг), начатых в период уплаты единого налога и завершенных в период уплаты налога на прибыль предприятий, с целью устранения двойного налогообложения таких операций этими налогами.
Обязательства включают отмену специальных положений, позволяющих налогоплательщикам использовать упрощенную систему налогообложения, а именно: ставку единого налога в размере 2% и восстановление довоенного режима для этих налогоплательщиков с 1 июля 2023 года.