Кабмин продлил выплаты для части переселенцев еще на полгода

Согласно документу, без дополнительного обращения на следующий шестимесячный период продлены выплаты:

Лицам пенсионного возраста, получающим пенсию, размер которой не превышает четырех размеров прожиточного минимума (9 444 гривен),

Лицам с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью младше 18 лет, детям с тяжелыми заболеваниями

Детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа в возрасте до 23 лет, в частности, находящимся в детских домах семейного типа и приемных семьях, а также родителям-воспитателям, приемным родителям и опекунам (попечителям).

Другим претендентам для продления выплат следует подать заявление.

Выплаты для ВПЛ

Внутри перемещенные лица получают помощь на проживание в таких объемах: для лиц с инвалидностью и детей - 3000 гривен; для других – 2000 гривен.

В 2024 году условия выплат были существенно ужесточены.

С 1 марта автоматически (без дополнительного обращения) на шесть месяцев продлены выплаты для лиц, потерявших трудоспособность: пенсионеры, лица с инвалидностью 1 и 2 групп, тяжелобольные дети, а также для детей, ставших сиротами или лишенных родительской опеки, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

Кроме того, Кабинет министров уточнил перечень ВПЛ, которые будут иметь право на получение компенсации на проживание еще в течение шести месяцев.