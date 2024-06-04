Правительство продлило на три месяца отсрочки от мобилизации

Таким образом, бронирование автоматически продлевается на три месяца для тех, у кого не истек его срок на момент принятия постановления, то есть 7 мая.

Как отметил Мельничук, постановление касается бронирования в рамках соответствующих решений Минэкономики, согласно постановлению КМУ от 27 января 2023 № 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время".

Напомним, ранее Кабмин принял решение об автоматическом продлении бронирования на месяц. Впрочем, сегодня этот срок был увеличен.

Бронирование от мобилизации