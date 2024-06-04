Правительство продлило на три месяца отсрочки от мобилизации

Правительство автоматически продлило на три месяца отсрочки от мобилизации. Это касается тех работников, которые получили "бронь" от Минэкономики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал постоянного представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
Таким образом, бронирование автоматически продлевается на три месяца для тех, у кого не истек его срок на момент принятия постановления, то есть 7 мая.
Как отметил Мельничук, постановление касается бронирования в рамках соответствующих решений Минэкономики, согласно постановлению КМУ от 27 января 2023 № 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время".
Напомним, ранее Кабмин принял решение об автоматическом продлении бронирования на месяц. Впрочем, сегодня этот срок был увеличен.
Напомним, что вопросы бронирования от мобилизации регулируются именно постановлением КМУ № 76, но после того, как заработал новый закон о мобилизации вопрос предоставления отсрочек определенным категориям лиц был уточнен.
В настоящее время власти нарабатывают новые механизмы, по которым будет предоставляться "бронь" военнообязанным. Так, известно, что в Раде рассматривают две модели экономического бронирования. Среди прочего, Кабмин готовится утвердить постановление о бронировании работников ГСЧС и полицейских.
К слову также стало известно, что правительство передало функции утверждения списков забронированных от Генерального штаба ВСУ в Министерство обороны Украины.
Подробнее о том, какие мужчины могут получить бронирование от мобилизации, читайте в материале РБК-Украина "Мобилизация в Украине: кто имеет право на "бронь".
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