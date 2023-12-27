Правительство работает над запуском страхования для морского экспорта, - Свириденко

Самое важное, что может сделать правительство для украинской металлургии - обеспечить беспрепятственный экспорт морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьера - министра экономики Юлию Свириденко.

"Металлургия всегда была фундаментальной отраслью украинской экономики. До вторжения РФ в Украину ГМК создавал около 10% ВВП и приносил около трети валютной выручки от всего товарного экспорта. Эта отрасль всегда была и остается экспортноориентированной. За границу поставляли более 80% металлопродукции", - напомнила она.

По словам Свириденко, в этом направлении важное достижение - в сентябре временным морским коридором пошли первые суда с металлом, а в ноябре был зафиксирован общий рост экспорта морем на 70%.

"Экспорт металла начинает работать. Это значит, что у металлургов и горняков будет работа, а украинский бюджет будет получать дополнительные налоги", - отметила министр экономики.

Она также добавила, что сейчас правительство работает над полной разблокировкой морской логистики и запуском уже наработанного механизма страхования судов.

Напомним, с августа 2023 года морским коридором в Черном море 302 судна экспортировали продукцию украинских аграриев и другие грузы в 24 страны мира.

Всего по данным Министерства восстановления, морским коридором в Черном море экспортировано 10 млн тонн грузов.

В то же время до сих пор не решен вопрос страхования. Как известно, в госбюджете-2023 на создание страхового фонда было выделено 20 млрд. грн. ($547 млн.), однако эти средства так не использовали.