Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Правительство Японии впервые может возглавить женщина: что о ней известно

Фото: председатель Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаичи (facebook.com)
Автор: Карина Левицкая

Впервые в истории Японии во главе правительства может стать женщина. Консерваторка Санаэ Такаичи победила в гонке за лидерство в Либерально-демократической партии, несмотря на прогнозы в пользу конкурента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

64-летняя Такаичи победила своего ближайшего конкурента Синдзиро Коидзуми во втором туре голосования - 185 голосов против 156. Примечательно, что ее победа противоречит результатам предвыборных опросов, ведь большинство из них прогнозировало выигрыш именно Коидзуми.

Такаичи является политическим ветераном, занимала несколько должностей в кабинете министров и была сторонницей экономической политики "абэномики" покойного Синдзо Абэ. Теперь именно она заменит премьер-министра Шигеру Исибу на посту главы ЛДП.

Вызовы для нового лидера

Новый руководитель наследует правящую партию, которая сталкивается с геополитическими угрозами и напряженными отношениями с США из-за пошлин на важные экспортные отрасли и оборонные обязательства.

ЛДП, которая руководит Японией почти 70 лет, потеряла большинство в парламенте из-за коалиции с партией "Комэйто", что заставляет Такаичи искать поддержку оппозиционных сил для принятия законов и бюджета.

Чтобы официально стать премьер-министром, ей нужно простое большинство голосов в парламенте на сессии 15 октября.

Аналитики считают, что это, вероятно, удастся, поскольку ЛДП все еще контролирует самый большой блок депутатов.

Если Такаичи все-таки станет премьер-министром, у нее будет менее двух недель, чтобы подготовиться к визиту президента США Дональда Трампа в Японию.

Напомним, мы писали, что вскоре американский президент Дональд Трамп посетит Малайзию, Японию и Южную Корею.

В малазийской столице Куала-Лампур Трамп встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чтобы обсудить проблему с закупками российской нефти.

Более того, Трамп может встретиться с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.

ЯпонияДональд Трамп