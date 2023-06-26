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Правительство Японии готово разрешить частичный экспорт вооружения: назван перечень

Фото: премьер-министр Японии Фумио Кишида (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Власти Японии намерены разрешить экспорт некоторых видов военной техники на фоне вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Правительство страны организовало консультации, в ходе которых объяснило правящим партиям, что некоторые виды вооружения могут экспортироваться без нарушения строгих национальных правил экспорта оружия.

В качестве примеров разрешенной для экспорта продукции назывались легковые и грузовые автомобили без вооружения, машины наблюдения и тральщики сил самообороны.

Вероятно, правительство премьер-министра Фумио Кишиды изменило свою позицию касательно принципов Японии в отношении экспорта вооружений на фоне вторжения РФ в Украину.

Заседание, в ходе которого представителям Либерально-демократической партии и партии Комейто сообщили о возможности частичного экспорта военной техники, прошло еще в мае, о чем сообщил неназванный источник в правительстве.

Япония может экспортировать военную технику в страны, с которыми она сотрудничает в сфере безопасности, если целью их использования является спасение, транспортировка, наблюдение или разминирование.

Министр обороны Ясуказу Хамада заявил, что правительство будет решать, можно ли передавать летальное оружие в каждом конкретном случае. Также ранее правительство обязалось содействовать экспорту оборонной техники для создания сильной и устойчивой промышленности в этой области.

Помощь Японии Украине

Япония с начала полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разностороннюю финансовую и материальную помощь. В частности, Токио передал ВСУ и спасателям каски, бронежилеты, аптечки и пр.

Позже стало известно, что Япония ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов в Соединенные Штаты, чтобы таким образом пополнить запасы для контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Также премьер-министр Японии Фумио Кисида анонсировал передачу Украине около ста грузовиков и пайков для военных ВСУ.

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ЯпонияВоенная помощьВторжение России в Украину