"Сегодня правительство принимает решение об участии государства в этой процедуре по выводу банка с рынка", - сказал Шыигаль.

Он отметил, что государство приобретет право собственности на акции банка в полном объеме.

"Министерство финансов будет избрано органом управления корпоративными правами по акциям банка. Это позволит в кратчайшие сроки назначить новое руководство финансового учреждения", - уточнил премьер.

Также он подчеркнул, что соответствующее решение призвано обеспечить стабильность украинской банковской системы и защиту интересов вкладчиков, ведь владельцами опосредованного существенного участия в банке были подсанкционные лица.

"Также важно, что национализация не повлияет на выполнение банком своих обязательств перед вкладчиками и клиентами", - подытожил Шмыгаль.

Акции выкупят за 1 гривну

При этом, как рассказал первый заместитель главы налогового комитета Рады Ярослав Железняк, Кабмин выкупит акции "Сенс Банка" за 1 грн. То есть банк становится государственным под управлением Минфина.

Фото: правительство согласилось национализировать "Сенс Банк" (t.me/yzheleznyak)

Национализация "Сенс Банка"

Напомним, что вчера Нацбанк принял решение о передаче "СенсБанка" (ранне имел название "Альфа-Банк") в собственность государства, поскольку его владельцами являются российские подсанкционные олигархи. Речь идет о Михаиле Фридмане, Петре Авене и Андрее Косогове.

В НБУ отмечали, что владельцы "Сенс Банка" имеют связь с режимом страны-агрессора, а также к ним были применены санкции в ЕС, Британии, Канаде, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, которые предусматривают блокировку активов.

Следует отметить, что против вышеуказанных российских олигархов указом президента Украины Владимира Зеленского были применены персональные санкции.

На фоне чего уже сегодня, 21 июля 2023 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Сенс Банк". Уже впоследствии Кабмин объявил о согласии на национализацию финучреждения.

При этом клиентам банка обещают, что все сервисы будут работать в обычном режиме.

Более детально о "Сенс Банке" можете узнать в материале РБК-Украина.

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