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Правительство согласовало назначение главы Ровенской ОВА

Архивное фото: Правительство согласовало назначение главы Ровенской ОВА (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Украины сегодня, 12 декабря, согласовало назначение нового председателя Ривненской областной военной администрации.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Отмечается, что председателем Ровенской областной государственной администрации должен стать Коваль Александр Сергеевич.

Его же сегодня уволили с должности председателя Ровенской районной государственной администрации.

Коваль Александр Сергеевич

Родился 12 октября 1987 года в городе Костополь. Работал в Костопольской райгосадминистрации, затем в Государственной инспекции по контролю за использованием и охраной земель Управления Госкомзема в Костопольском районе.

Распоряжением президента Украины Владимира Зеленского от 5 марта 2021 года был назначен председателем Ровенской районной государственной администрации.

Увольнение предыдущего главы ОВА

В начале ноября сообщалось, что Верховная рада назначила главу Фонда государственного имущества. Им стал экс-руководитель Ровенской ОВА Виталий Коваль.

За соответствующее решение проголосовали 279 парламентариев.

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Ровенская область