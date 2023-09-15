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Правительство планирует значительно повысить акцизы на сигареты и сохранить на топливо

Фото: Сигареты в Украине подорожают еще на 20% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров планирует в 2024 году существенно увеличить ставки акциза на сигареты. Акциз на алкоголь, пиво и топливо останется без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена финансового комитета Верховной рады Ярослава Железняка, обнародовавшего проект бюджета.

Проект бюджета предлагает увеличить специфическую ставку акциза на сигареты с фильтром и без фильтра в 2024 году на 20% - с 1 567,64 грн до 1 881,17 грн за 1000 штук.

Кроме того, минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога вырастет также на 20% - с 2 097,12 грн до 2 516,54 грн за 1000 шт.

В то же время, правительство планирует сохранить ставку акциза на ликероводочные изделия на уровне 133,31 грн за 1 л 100% спирта, на пиво - на уровне 59,82 грн 59,82 за 1 л 100% спирта.

Кроме того, правительство сохранит акциз на бензин на уровне 213,5 евро 1000 литров, на дизельное топливо 139,5 евро, на сжиженный газ - 52 евро.

Напомним, сигареты в Украине дорожают каждый год. С начала 2024 года цены на них выросли на 11,1% до 91,8 гривен за пачку при общей инфляции 2,5%.

С 1 июля в Украине вступил в силу закон о повышении ставки НДС на топливо с 7 до 20%. Кроме того, с 1 июля выросли акцизы на бензин со 100 евро до 213,5 евро за 1000 литров на дизельное топливо со 100 евро до 139,5 евро. Акциз на сжиженный газ останется на уровне 52 евро за 1000 литров. Это привело к стремительному росту цен.

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