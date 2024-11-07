Правительство после аудита введет более четкие параметры бронирования работников, - Шмыгаль

После аудита Кабинет министров введет более четкие параметры определения критичности предприятий и необходимости бронирования работников. Они будут абсолютно прозрачными и без субъективизма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства Дениса Шмыгаля во время 10-го Киевского международного экономического форума.

"Сейчас мы проводим аудит критичности предприятий. К сожалению, параметры, которые существуют на сегодня, дали возможность ввести фрод. Летом мы это увидели, проводим инвентаризацию. Закончим ее быстрее, чем до 15 ноября, и введем абсолютно прозрачные, четкие, однозначные, без субъективизма, параметры бронирования. Они не изменят критически ту систему...", - заявил он.

Он отметил, что во время проведения аудита возможно продление бронирования для тех, у кого этот процесс завершается, а также для лиц, забронированных до 31 мая 2024 года.

В качестве примера будущих изменений глава правительства привел положение по зарплате. В частности, вместо использования средней зарплаты по региону, планируется установление конкретной минимальной суммы, которая позволит продлить бронирование.

"Плюс какие-то другие параметры, которые не предусматривают возможности люфта. Потому что именно в этих возможностях люфта и проявился фрод, который летом привел к аномальному количеству бронирований. Когда мы провели первый аудит, то увидели, что забронировались люди, которые платят налоги с заработной платы меньше минимальной, которые не обновили своих данных. Такие моменты необходимо исключить", - пояснил он.

По словам Шмыгаля, необходимо, чтобы ключевые специалисты имели возможность продолжать работать, а также нужно организовать ротации для тех, кто уже более 2,5 лет, а некоторые и дольше, защищают наше государство на передовой.

Премьер также выразил желание ввести экономическое бронирование, однако, по его словам, военные и те, кто находится на фронте, не воспринимают эту инициативу очень положительно.

Аудит решений

Напомним, что Кабинет Министров принял решение провести повторную проверку предприятий, учреждений и организаций на соответствие критериям для бронирования работников от мобилизации.

Кроме того, правительство решило восстановить приостановленную процедуру бронирования, но это касается только работников предприятий, бронирование которых было осуществлено до 31 мая.

Также Кабмин решил провести аудит решений о предоставлении статуса критически важных предприятий, которые были приняты за последние четыре месяца.