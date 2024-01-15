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Кабмин повысил зарплаты бюджетникам

Фото: Зарплаты бюджетникам повысили с 1 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров повысил с 1 января 2024 года зарплаты бюджетникам в связи с ростом минимальной зарплаты. Следующее повышение произойдет уже с 1 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 12 января 2024 г. № 23.

"Должностные оклады (тарифные ставки) с 1 января 2024 года рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда - 3 195 гривен", - говорится в документе.

До этого должностные оклады с 1 декабря 2021 года рассчитывались исходя из должностного оклада работника 1-го тарифного разряда в размере 2 893 гривны.

Таким образом, базовый оклад повышен на 10,4%.

Минималка и зарплаты бюджетников

Согласно закону о государственном бюджете Украины, с 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы вырос с 6700 до 7100 гривен. С 1 апреля минималка вырастет до 8000 гривен.

От минимальной зарплаты зависят должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, учреждений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы. После повышения минималки пропорционально растут и зарплаты бюджетников. В правительстве следят за тем, чтобы оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки составил 44,5% от минимальной зарплаты.

Ранее планировалось, что с 1 апреля 2024 года должностной оклад работника 1 тарифного разряда вырастет до 3 600 гривен.

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Зарплата в Украине