Кабмин передал на приватизацию почти 900 предприятий, часть из них - в Крыму и на Донбассе

Кабинет министров передал единые имущественные комплексы государственных предприятий, учреждений и организаций и пакеты акций, принадлежащих государству в уставных капиталах хозяйственных обществ, из сферы управления уполномоченных органов управления в сферу управления Фонда государственного имущества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 14 октября 2022 г. №910-р.
Согласно документу, в Фонд госимущества передаются 874 предприятий, часть из которых находятся на временно оккупированных территориях.
Среди предприятий в оккупированном Крыму государственный концерн "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", Государственное предприятие "Завод шампанских вин "Новый мир", Национальный институт винограда и вина "Магарач" и другие.
Кроме того, в Фонд госимущества передаются предприятия на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в том числе шахты.
Напомним, начиная с сентября правительство Украины возобновило приватизацию предприятий государственной собственности. Она была приостановлена на период военного положения и разблокирована решением Рады.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.