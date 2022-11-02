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Правительство Германии призвало власти Сербии сделать выбор между ЕС и РФ, - Welt

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Берлін, Среда 02 ноября 2022 02:10
Правительство Германии призвало власти Сербии сделать выбор между ЕС и РФ, - Welt Фото: Германия потребовала от властей Сербии сделать выбор между ЕС и Россией (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Федеральное правительство Германии требует от президента Сербии Александра Вучича определиться между курсом на вступление в ЕС и отношениями с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

По данным издания, в ФРГ "удивлены и разочарованы" тем, что Сербия подписала соглашение с Россией о сотрудничестве. От стран-кандидатов, по словам источника, в Германии, напротив, ожидают введения санкций против РФ.

Если господин Вучич будет вести страну в сторону укрепления отношений с ЕС, ФРГ окажет ему поддержку, а продолжение связей с Россией приведет к обратным последствиям, сообщили изданию в правительственных кругах.

Напомним, несмотря на статус кандидата на вступление в ЕС, власти Сербии отказываются вводить санкции против России.

Ранее глава МВД Сербии заявил, что народу и правительству Сербии следует как можно скорее признать, что она не хочет быть в ЕС и что ей там не место.

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