Курс евро вырос к доллару перед голосованием в Германии о масштабном росте расходов

Курс евро достиг самого высокого уровня за последние пять месяцев по отношению к доллару США. Немецкий парламент должен проголосовать за масштабный рост заимствований, который может стимулировать рост в крупнейшей экономике еврозоны и в регионе в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Евро вырос на 0,25% до 1,0945 за доллар после того, как достиг отметки 1,0954, самого высокого уровня с 10 октября.

Голосование в нижней палате немецкого парламента ожидается около полудня после утренних дебатов. Если законопроект пройдет нижнюю палату Бундестага, его все равно придется направить в верхнюю палату Бундесрата. Главное препятствие для принятия было преодолено 17 марта, когда Баварские свободные избиратели согласились поддержать планы.

"Перспектива увеличения дефицита в Европе привела к росту доходности европейских суверенных облигаций в этом месяце и оттоку средств в евро и британский фунт", - сказал Тьерри Визман, глобальный валютный и рыночный стратег Macquarie.

По его словам, это свидетельствует об угасании "американской исключительности", "которая лежит в основе наших взглядов на валютный рынок в среднесрочной перспективе".

Индекс доллара, который измеряет валюту по отношению к шести другим валютам, снизился на 0,12% до 103,28. На прошлой неделе он достиг 103,21, самого низкого уровня с 15 октября.

Показатель снизился примерно на 6% по сравнению с более чем двухлетним пиком в 110,17, достигнутым в середине января.

Рынок также будет следить за развитием событий вокруг возможного мирного соглашения между Россией и Украиной, что было бы позитивно для единой валюты, поскольку президент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с президентом России Владимиром Путиным.

Законопроект в Германии

На голосование в парламент Германии 18 марта выносится законопроект, который в ближайшие годы позволит привлекать беспрецедентные объемы заемных средств на военные нужды, гражданскую инфраструктуру и защиту климата.

Правило "долгового тормоза" практически отменяется для расходов, необходимых для обороны страны. В законопроекте указано, что расходы на Бундесвер, а также "федеральные расходы на гражданскую оборону, защиту населения, разведывательные службы, защиту информационно-технологических систем и помощь государствам, подвергшимся нападению на нарушение международного права", в будущем также могут финансироваться за счет кредитов.

Сюда же относится и военная помощь Украине, которая на 2025 год запланирована в размере 4 млрд евро, и к которой в скором времени добавятся еще 3 млрд евро.