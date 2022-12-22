ua ru
Чт, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин "напечатает" 30 млрд гривен для выдачи дешевых ипотечных кредитов

Новина українською →
Украина, Четверг 22 декабря 2022 10:46
Кабмин "напечатает" 30 млрд гривен для выдачи дешевых ипотечных кредитов Фото: дешевую ипотеку отдельным категориям граждан будут выдавать за счет печатных средств (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил выпуск облигаций внутреннего государственного займа на 30 млрд гривен. За счет этих средств будет увеличен капитал АО "Украинская финансовая жилищная компания", которое выдает льготную ипотеку отдельным категориям граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 21 декабря 2022 г. № 1415.

Согласно документу, Министерство финансов до конца 2022 года выпустит ОВГЗ на 30 млрд. гривен со сроком погашения пять лет и ставкой дохода на уровне 19,5% годовых.

"Министерству экономики осуществить в течение текущего года приобретение в государственную собственность акций допэмиссии частного акционерного общества "Украинская финансовая жилищная компания" в сумме 30 млрд гривен в обмен на облигации внутреннего государственного займа", - говорится в постановлении.

Напомним, в августе Кабинет Министров утвердил новые условия обеспечения АО "Украинская финансовая жилищная компания" доступного ипотечного кредитования граждан Украины под 7% годовых.

Отметим, в 2022 году спрос на ипотеку достиг самого низкого уровня за всю историю опросов НБУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент
Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент
DAILY
Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции
Юлия Акимовакорреспондент Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции