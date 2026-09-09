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Правительство должно перезапустить промышленную политику: заявление ICC Ukraine

15:27 09.09.2026 Ср
2 мин
Правительство должно расширить поддержку крупных производств
aimg Сергей Новиков
Украине нужно безотлагательно создать более сильные механизмы господдержки промышленности (фото: Getty Images)

Украине необходимо уже сейчас усилить государственную поддержку промышленности, поскольку в условиях войны сохранение производства - вопрос не только экономики, но и национальной безопасности и способности государства финансировать оборону.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил президент Украинского национального комитета Международной Торговой Палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов.

По его словам, утрата промышленных предприятий означает для страны не только сокращение налогов, но и потерю рабочих мест, инженерных кадров, технологий, экспорта и внутренних производственных цепей.

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Поэтому уже сейчас нужно сделать "рестарт" промышленной политики – от общей поддержки бизнеса до системного стимулирования производства и крупных инвестиционных проектов.

Среди ключевых шагов он назвал доступ промышленности к долгосрочному финансированию, государственным гарантиям и более дешевым кредитам, целевые налоговые стимулы для модернизации и создания рабочих мест, а также долгосрочные заказы для украинских производителей.

Отдельным направлением должна стать энергетическая устойчивость предприятий: государство должно стимулировать собственную генерацию, когенерацию, накопители энергии и другие решения, позволяющие заводам работать при атаке на энергосистему.

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Также ICC Ukraine выступает за более активную торговую защиту украинского производителя за рубежом, поддержку экспорта и доступ промышленных компаний к внешним рынкам.

"Поддержка промышленности - это не подарок бизнесу от государства. Это инвестиция государства в собственную экономическую безопасность, налоговые поступления, занятость, экспорт и будущую конкурентоспособность Украины", – подчеркнул Щелкунов.

Он подчеркнул, что откладывать промышленную политику до завершения войны нельзя: остановка предприятий уже сейчас создает риск потери оборудования, специалистов и производственных компетенций, необходимых для предстоящего восстановления страны.

Вклад промышленности в экономику: цифры

Как известно, до вторжения тяжелая промышленность Украины формировала 24,8% ВВП (200 млрд. долларов) и давала более 40 млрд. долларов валютной выручки ежегодно.

После 2022 года промышленность просела на 37%, экономика – почти на 30%, а доля индустрии в ВВП снизилась до 19%.

Ранее в Украинском институте будущего обнародовали прогноз, согласно которому, в случае сохранения нынешней промышленной политики, уже к 2035 году экономика Украины совокупно потеряет 260-300 млрд долларов ВВП, экспорта и налоговых поступлений.

Это эквивалентно примерно 75-80 млн долларов потерь ежедневно или около 3 млн долларов ежечасно. Кроме того, страна может потерять более 800 тысяч рабочих мест, что еще больше усугубит демографический и экономический кризис.

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