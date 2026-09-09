Правительство должно перезапустить промышленную политику: заявление ICC Ukraine

По его словам, утрата промышленных предприятий означает для страны не только сокращение налогов, но и потерю рабочих мест, инженерных кадров, технологий, экспорта и внутренних производственных цепей.

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Поэтому уже сейчас нужно сделать "рестарт" промышленной политики – от общей поддержки бизнеса до системного стимулирования производства и крупных инвестиционных проектов.

Среди ключевых шагов он назвал доступ промышленности к долгосрочному финансированию, государственным гарантиям и более дешевым кредитам, целевые налоговые стимулы для модернизации и создания рабочих мест, а также долгосрочные заказы для украинских производителей.

Отдельным направлением должна стать энергетическая устойчивость предприятий: государство должно стимулировать собственную генерацию, когенерацию, накопители энергии и другие решения, позволяющие заводам работать при атаке на энергосистему.

Также ICC Ukraine выступает за более активную торговую защиту украинского производителя за рубежом, поддержку экспорта и доступ промышленных компаний к внешним рынкам.

"Поддержка промышленности - это не подарок бизнесу от государства. Это инвестиция государства в собственную экономическую безопасность, налоговые поступления, занятость, экспорт и будущую конкурентоспособность Украины", – подчеркнул Щелкунов.

Он подчеркнул, что откладывать промышленную политику до завершения войны нельзя: остановка предприятий уже сейчас создает риск потери оборудования, специалистов и производственных компетенций, необходимых для предстоящего восстановления страны.