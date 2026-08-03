Правительство готовит пакет поддержки аграриев из-за российских атак на порты

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что российские атаки на море создают серьезные риски для украинского экспорта, аграрной отрасли и экономики в целом.

В связи с этим глава правительства провел срочное совещание с участием представителей аграрного бизнеса и профильных ассоциаций, чтобы определить первоочередные шаги по поддержке сектора.

Какие мероприятия готовит Кабмин

По словам Корецкого, правительство работает над диверсификацией и возобновлением каналов поставок украинской аграрной продукции.

Параллельно готовится комплекс мер поддержки отрасли. Одним из ключевых направлений станет сотрудничество с банками по финансированию агропроизводителей.

Премьер озвучил направления поддержки украинских аграриев (инфографика РБК-Украина)

"Работаем над диверсификацией и восстановлением каналов поставки. Параллельно готовим комплекс мер поддержки отрасли, в частности, во взаимодействии с банками по финансированию производителей, а также усиливаем дипломатическую работу со странами-партнерами, которые являются ключевыми рынками сбыта", - отметил Корецкий.

Украина также усилит дипломатическую работу

Помимо финансовой поддержки аграриев правительство планирует активизировать взаимодействие с государствами-партнерами, которые остаются основными рынками сбыта украинской сельскохозяйственной продукции.

По итогам совещания участники согласовали первоочередные мероприятия, определили ответственных по каждому направлению работы и договорились регулярно проводить подобные встречи в течение экстренного периода.