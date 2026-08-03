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Правительство готовит пакет поддержки аграриев из-за российских атак на порты

00:28 03.08.2026 Пн
2 мин
Какие структуры привлечет Кабмин для помощи аграриям?
aimg Филипп Бойко
Фото: сбор урожая на поле (Getty Images)

Кабинет министров разрабатывает комплекс мер по поддержке аграрной отрасли на фоне усиления российских атак на украинскую портовую инфраструктуру и суда с аграрной продукцией. В частности правительство работает над новыми механизмами финансирования производителей совместно с банковским сектором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьера Сергея Корецкого в Facebook.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что российские атаки на море создают серьезные риски для украинского экспорта, аграрной отрасли и экономики в целом.

В связи с этим глава правительства провел срочное совещание с участием представителей аграрного бизнеса и профильных ассоциаций, чтобы определить первоочередные шаги по поддержке сектора.

Какие мероприятия готовит Кабмин

По словам Корецкого, правительство работает над диверсификацией и возобновлением каналов поставок украинской аграрной продукции.

Параллельно готовится комплекс мер поддержки отрасли. Одним из ключевых направлений станет сотрудничество с банками по финансированию агропроизводителей.

Премьер озвучил направления поддержки украинских аграриев (инфографика РБК-Украина)

"Работаем над диверсификацией и восстановлением каналов поставки. Параллельно готовим комплекс мер поддержки отрасли, в частности, во взаимодействии с банками по финансированию производителей, а также усиливаем дипломатическую работу со странами-партнерами, которые являются ключевыми рынками сбыта", - отметил Корецкий.

Украина также усилит дипломатическую работу

Помимо финансовой поддержки аграриев правительство планирует активизировать взаимодействие с государствами-партнерами, которые остаются основными рынками сбыта украинской сельскохозяйственной продукции.

По итогам совещания участники согласовали первоочередные мероприятия, определили ответственных по каждому направлению работы и договорились регулярно проводить подобные встречи в течение экстренного периода.

Контекст заявления премьера Украины

Россия в последнее время регулярно обстреливает суда в Черном море, последствиями чего являются не только их повреждения, но и находящиеся на них пострадавшие.

К примеру, на днях Россия ударила по гражданскому судну под флагом Либерии в акватории Черного моря, до этого оно уже дважды находилось под ударом кафиров.

До этого подобные инциденты фиксировались многократно. Из-за атак на портовую инфраструктуру и иностранные коммерческие судаукраинский морской экспорт фактически остановился, что спровоцировало глобальную угрозу продовольственной безопасности.

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