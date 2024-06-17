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Кабмин разрешил использовать искусственный интеллект в "Дії"

Фото: "Дія" будет использовать искусственный интеллект (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в Положение о Едином государственном веб-портале электронных услуг. Отвечать пользователям будет искусственный интеллект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 13 июня 2024 г. №693.

Документом разрешено использование технологий искусственного интеллекта в Портале Дія.

Кроме того, пользователи будут получать информационную поддержку о порядке пользования Порталом Дія, "в частности с использованием технологий искусственного интеллекта".

Также постановлением предусмотрено посредством Портали Дія внесения в центральную базу данных электронной системы здравоохранения медицинской и другой информации о пользователе, в электронной форме, просмотр такой информации и обмен ею.

Что такое Действие

Портал Дія - это официальный веб-портал и мобильное приложение, являющееся частью проекта "Цифровое государство" в Украине. Его разработало Министерство цифровой трансформации Украины с целью упрощения доступа к государственным услугам для граждан.

С помощью Дії можно получить более 700 государственных услуг онлайн, включая:

Получение и хранение цифровых документов, таких как паспорт, водительское удостоверение и свидетельство о рождении

  • Уплата налогов и штрафов
  • Регистрация бизнеса
  • Запись на прием к врачу
  • Получение пенсий и других социальных выплат
  • Смена места регистрации проживания
  • Подача заявлений на получение загранпаспорта.

 

Напомним, в начале июня Кабинет министров Украины поддержал постановление о бронировании военнообязанных через портал "Дія". В правительстве обещают, что процесс будет быстрым, прозрачным и без человеческого фактора, а результат – через час.

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Дия