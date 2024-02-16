Кабмин запускает "Украинский щит". Шмыгаль обещает больше оружия, ракет и не только

Кабинет министров Украины утвердил План действий на 2024 год. Это один из ключевых документов для работы правительства и центральных органов исполнительной власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в ходе заседания правительства.

По его словам, план действий правительства - это почти 450 задач. Это законопроекты, программы, постановления.

"Первый приоритет остается без изменений - обороноспособность, а также безопасность для наших граждан. Это программа "Украинский щит"", – сказал он.

Как заявил Шмыгаль, все внутренние ресурсы направляются на усиление обороны.

"Больше оружия и техники. Больше дронов. Больше ракет. Больше снарядов. Оборудованы оборонительные рубежи", - сказал премьер.

Шмыгаль сообщил, что среди важных задач – это локализация производства и ремонта оружия и техники, создание специального режима для предприятий "оборонки", льготы и государственные гарантии.

"Ставка на частный сектор. Ставка на новые технологии и разработки", - добавил он.

Также правительство планирует гуманитарное разминирование. "Увеличиваем количество подразделений и количество пиротехников ГСЧС по меньшей мере на 200 человек. Создаем рынок гуманитарного разминирования. Будем компенсировать затраты на разминирование земель сельскохозяйственного назначения", - сообщил Шмыгаль.

В области сотрудничества с НАТО предусмотрены системные изменения и имплементация стандартов Североатлантического союза во всех областях: от закупок до управления.

"Общественная безопасность. Повышаем ее на всех уровнях. Продолжаем строительство укрытий. В 120 общинах появятся специалисты по безопасности в образовательной среде. Будет работать система экстренной помощи населению на всей территории Украины", - добавил премьер.

Расходы бюджета на оборону

Согласно закону о госбюджете на 2024 год, доходы составят 1 трлн 768 млрд гривен. Расходы – 3 трлн 355 млрд грн, дефицит 1 трлн 571,5 млрд гривен, который будет покрываться в основном за счет международной помощи.

Главным приоритетом является сектор обороны и безопасности – 1 трлн 692,6 млрд гривен. Это составляет 22,1% ВВП.

Как отметил в ноябре 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль, в бюджете четко расставлены приоритеты: "Все наши внутренние ресурсы пойдут на то, чтобы выстоять и победить врага".

По его словам, практически 50% расходов уйдет на оборону и безопасность Украины. "Будет еще больше оружия и техники, больше дронов, боеприпасов, ракет. Каждая гривна налогоплательщиков пойдет в армию", - сказал он.