Кабмин дополнительно выделит военным почти 800 млн гривен: на что пойдут деньги

Кабмин дополнительно выделит военным почти 800 млн гривен. Эти средства будут потрачены "на очень срочные нужды" Сил обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина и Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
"Еще одно важное решение в повестке дня касается обороны государства, являющегося для всех нас приоритетом №1. Из резервного фонда госбюджета выделяем 792 млн грн на укрепление обороноспособности", - рассказал Шмыгаль.
По его словам, эти дополнительные средства распределяются среди военных подразделений на очень срочные нужды - на закупку боеприпасов, тепловизоров, дронов.
"Речь идет именно о дополнительном финансировании для каждой бригады (пропорционально оплаченному в декабре НДФЛ)", - отметил премьер.
Как будут распределены средства?
Как рассказал представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, выделенные 792 млн гривен будут распределены следующим образом:
Как заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, средства от НДФЛ военных нужны для закупки дронов и снарядов.
20 сентября 2023 Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о перенаправлении налога на доходы военных из местных бюджетов в государственный бюджет. Решение поддержали 236 депутатов.
В ноябре прошлого года Верховная рада Украины приняла закон о перенаправлении налога на доходы военных (НДФЛ) из местных бюджетов в государственный бюджет до конца войны. Решение поддержали 253 депутата. В этом же месяце его подписал президент Владимир Зеленский.
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