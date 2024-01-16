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Кабмин дополнительно выделит военным почти 800 млн гривен: на что пойдут деньги

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Кабмин дополнительно выделит военным почти 800 млн гривен. Эти средства будут потрачены "на очень срочные нужды" Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина и Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

"Еще одно важное решение в повестке дня касается обороны государства, являющегося для всех нас приоритетом №1. Из резервного фонда госбюджета выделяем 792 млн грн на укрепление обороноспособности", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, эти дополнительные средства распределяются среди военных подразделений на очень срочные нужды - на закупку боеприпасов, тепловизоров, дронов.

"Речь идет именно о дополнительном финансировании для каждой бригады (пропорционально оплаченному в декабре НДФЛ)", - отметил премьер.

Как будут распределены средства?

Как рассказал представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, выделенные 792 млн гривен будут распределены следующим образом:

  • Министерству обороны – 657 млн гривен (из них для Администрации Государственной специальной службы транспорта - 10,7 млн гривен);
  • Главному управлению разведки Министерства обороны – 10 млн 524 тыс. гривен;
  • Министерству внутренних дел – 100 млн 769 тыс. гривен (из них для Национальной гвардии – 62,5 млн гривен и Администрации Государственной пограничной службы – 38 млн 269 тыс. гривен);
  • Службе безопасности Украины – 23,8 млн гривен.

Закон о направлении налогов с военных на оборону

Как заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, средства от НДФЛ военных нужны для закупки дронов и снарядов.

20 сентября 2023 Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о перенаправлении налога на доходы военных из местных бюджетов в государственный бюджет. Решение поддержали 236 депутатов.

В ноябре прошлого года Верховная рада Украины приняла закон о перенаправлении налога на доходы военных (НДФЛ) из местных бюджетов в государственный бюджет до конца войны. Решение поддержали 253 депутата. В этом же месяце его подписал президент Владимир Зеленский.

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