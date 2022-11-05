Правительство Британии призывают закрыть лазейку для РФ по импорту стали, - FT

В марте Британия ввела импортную пошлину в размере 35% на все стальные полуфабрикаты из России в рамках пакета экономических санкций после полномасштабного вторжения в Украину. Через месяц был запрещен весь импорт готовой стали. Но, несмотря на эти меры, российская сталь, которая перерабатывается в третьих странах, в другую стальную продукцию по-прежнему импортируется.

Это приносит РФ миллиарды долларов дохода и подрывает отечественных производителей, поскольку она продается по более низким ценам. В прошлом месяце ЕС заявил, что в ближайшие два года введет более жесткие санкции в отношении российской стали, которые закроют этот маршрут, но Британия еще не приняла его.

"ЕС расширил свои санкции на перерабатываемую в третьих странах российскую сталь с октября 2023 года, перекрыв важный маршрут поставки для российских производителей стали. Учитывая способность Британии теперь действовать независимо по этим вопросам за пределами ЕС, вызывает разочарование тот факт, что Британия еще не осуществила аналогичное ужесточение санкций", - заявил генеральный директор UK Steel Гарет Стейс.

Правительство Британии не отреагировало непосредственно на опасения отрасли по поводу косвенного импорта. В нем заявили, что не видели никаких доказательств того, что незаконный импорт российской стали поступает на рынок Британии и что они продвинулись быстрее и дальше других, включая ЕС, в запрете импорта из России.