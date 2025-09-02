Правительство Британии приостанавливает заявки на воссоединение семей беженцев: в чем причина
Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер объявила об изменениях в правилах воссоединения семей для беженцев, чтобы предотвратить опасные переправы через Ла-Манш.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Обращаясь к Палате общин, госпожа Купер отметила, что довольно часто контрабандисты людей используют обещание воссоединения семей как средство продвижения незаконных и опасных маршрутов.
"Сейчас нужны существенные реформы", - заявила она, подчеркнув, что правительство приостановит рассмотрение новых заявок по существующему маршруту, пока не будет введена новая система.
Министр также отметила, что семьи беженцев, прибывающих в Великобританию, часто нуждаются в помощи с беспризорностью, что оказывает дополнительное давление на местные органы власти. По словам Купер, эта ситуация также нуждается в урегулировании.
Купер сообщила депутатам, что правительство опубликует заявление о политике предоставления убежища позже в этом году и в нем будет определена новая система для семейной миграции, с целью внедрения "некоторых из этих изменений весной".
Одним из направлений пересмотра будет определение требований к взносам и сроков ожидания перед подачей заявки на воссоединение семьи для вновь прибывших беженцев.
"Даже непосредственно перед пандемией беженцы, которые подавали заявки на перевозку семьи в Великобританию, делали это в среднем через один-два года после получения защиты, достаточно долго, чтобы они могли найти работу, жилье или предоставить своей семье определенную поддержку", - пояснила она необходимость запланированных нововведений.
Изменения призваны обеспечить безопасность искателей убежища, уменьшить влияние контрабандистов и повысить эффективность государственной поддержки семейной миграции в Великобритании.
