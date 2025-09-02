ua en ru
Вт, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Правительство Британии приостанавливает заявки на воссоединение семей беженцев: в чем причина

Великобритания, Вторник 02 сентября 2025 02:20
UA EN RU
Правительство Британии приостанавливает заявки на воссоединение семей беженцев: в чем причина Иллюстративное фото: беженцы (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер объявила об изменениях в правилах воссоединения семей для беженцев, чтобы предотвратить опасные переправы через Ла-Манш.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Обращаясь к Палате общин, госпожа Купер отметила, что довольно часто контрабандисты людей используют обещание воссоединения семей как средство продвижения незаконных и опасных маршрутов.

"Сейчас нужны существенные реформы", - заявила она, подчеркнув, что правительство приостановит рассмотрение новых заявок по существующему маршруту, пока не будет введена новая система.

Министр также отметила, что семьи беженцев, прибывающих в Великобританию, часто нуждаются в помощи с беспризорностью, что оказывает дополнительное давление на местные органы власти. По словам Купер, эта ситуация также нуждается в урегулировании.

Купер сообщила депутатам, что правительство опубликует заявление о политике предоставления убежища позже в этом году и в нем будет определена новая система для семейной миграции, с целью внедрения "некоторых из этих изменений весной".

Одним из направлений пересмотра будет определение требований к взносам и сроков ожидания перед подачей заявки на воссоединение семьи для вновь прибывших беженцев.

"Даже непосредственно перед пандемией беженцы, которые подавали заявки на перевозку семьи в Великобританию, делали это в среднем через один-два года после получения защиты, достаточно долго, чтобы они могли найти работу, жилье или предоставить своей семье определенную поддержку", - пояснила она необходимость запланированных нововведений.

Изменения призваны обеспечить безопасность искателей убежища, уменьшить влияние контрабандистов и повысить эффективность государственной поддержки семейной миграции в Великобритании.

Кроме того, администрация Трампа проверяет более 55 миллионов иностранцев, имеющих действующие визы США, на предмет нарушений иммиграционных правил. Нарушителям грозит аннулирование виз и депортация из страны.

К слову, с 2026 года США начнут взимать дополнительный сбор в размере 250 долларов за каждую неиммиграционную визу. К ним относят туристические, студенческие, рабочие визы и визы для обмена.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания
Новости
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим