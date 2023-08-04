Правительство Болгарии одобрило поставку Украине около сотни БТР

Правительство Болгарии сегодня, 4 августа, одобрило поставки в Украину почти сотни бронетранспортеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "24 Часа".
Речь идет об одобрении проекта соглашения между МВД и Минобороны Украины о бесплатном предоставлении бронетранспортной техники.
Теперь министр внутренних дел Калин Стоянов должен провести переговоры и подписать соглашение.
Предоставление бронетехники, которая не используется МВД, было согласовано во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию в прошлом месяце.
Что известно о технике, поставляемой в Украину
Ранее депутат Ивайло Мирчев объяснял, что речь идет о сотне БТР. Он является одним из инициаторов этого проекта решения. Вместе с бронетранспортерами Болгария передаст дополнительные запчасти и вооружение.
Речь идет о боевых машинах 60-х и 70-х годов. Они были куплены давно, но никогда ранее не использовались. Они являются собственностью МВД, откуда и высказывалось мнение, что они им не нужны.
Ранее сообщалось, что Болгария может предоставить Украине около 100 бронетранспортеров из составов Министерства внутренних дел.
Недавно правительство Болгарии утвердило новый пакет военно-технической помощи для Украины. По объему его можно сравнить с первым пакетом помощи.
Также правительство Болгарии решило присоединиться к совместной закупке боеприпасов для Украины в рамках проекта Европейского оборонного агентства, в котором уже участвуют 24 страны-члены ЕС и Норвегия.
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