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Правительство Болгарии одобрило поставку Украине около сотни БТР

Фото: Флаг Болгарии (flickr com swiv)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Болгарии сегодня, 4 августа, одобрило поставки в Украину почти сотни бронетранспортеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "24 Часа".

Речь идет об одобрении проекта соглашения между МВД и Минобороны Украины о бесплатном предоставлении бронетранспортной техники.

Теперь министр внутренних дел Калин Стоянов должен провести переговоры и подписать соглашение.

Предоставление бронетехники, которая не используется МВД, было согласовано во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию в прошлом месяце.

Что известно о технике, поставляемой в Украину

Ранее депутат Ивайло Мирчев объяснял, что речь идет о сотне БТР. Он является одним из инициаторов этого проекта решения. Вместе с бронетранспортерами Болгария передаст дополнительные запчасти и вооружение.

Речь идет о боевых машинах 60-х и 70-х годов. Они были куплены давно, но никогда ранее не использовались. Они являются собственностью МВД, откуда и высказывалось мнение, что они им не нужны.

Военная помощь от Болгарии

Ранее сообщалось, что Болгария может предоставить Украине около 100 бронетранспортеров из составов Министерства внутренних дел.

Недавно правительство Болгарии утвердило новый пакет военно-технической помощи для Украины. По объему его можно сравнить с первым пакетом помощи.

Также правительство Болгарии решило присоединиться к совместной закупке боеприпасов для Украины в рамках проекта Европейского оборонного агентства, в котором уже участвуют 24 страны-члены ЕС и Норвегия.

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