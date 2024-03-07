Урсулу фон дер Ляйен выдвинули кандидатом на должность главы Еврокомиссии на второй срок

Ведущая политическая группа ЕС, правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), проголосовала за поддержку Урсулы фон дер Ляйен как своего кандидата на пост главы президента Европейской комиссии. Это произошло сегодня, 7 марта, на съезде партии в Бухаресте.

Отмечается, что кандидатуру фон дер Ляйен поддержали 400 делегатов, 89 были "против".

Урсула фон дер Ляйен возглавляет Европейскую комиссию последние пять лет, это может быть ее вторым сроком на этой должности. Решение об этом будет принято после европейских парламентских выборов в июне 2024 года.

Заявление Урсулы фонд Ляйен на конгрессе партии

Урсула фон дер Ляйен выступила на съезде Европейской народной партии в Бухаресте. Она перешла к своей предвыборной кампании и очертила главные задачи.

Среди прочего также была поддержка Украины и усиление оборонно-промышленного комплекса Европейского союза.

Она заявила, что Европейский союз должен больше делать для обороны, пополнять и модернизировать оружие и войска стран-членов ЕС. Также политик отметила, что российский диктатор Владимир Путин должен понести наказание за военные преступления и предстать перед трибуналом в Гааге.