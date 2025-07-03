Урсула фон дер Ляйен может потерять должность президента Еврокомиссии, - СМИ

Инициатором представления выступил ультраправый румынский депутат Георге Пиперя. Он возглавляет партию "Альянс за единство румын" (AUR), входящую во фракцию "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКС).

На прошлой неделе Пиперя инициировал представление о вотуме недоверия с начальными 74 подписями. Впоследствии несколько депутатов отозвали свои голоса, но ультраправый лидер отметил, что количество подписантов возросло до 79, чего достаточно для рассмотрения вопроса в парламенте.

Основания для вотума недоверия

Причиной стало возмущение румынского евродепутата тайной перепиской фон дер Ляйен с гендиректором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой во время переговоров о закупке вакцины против COVID-19.

Кроме того, главу Еврокомиссии обвиняют в вероятном нецелевом расходовании средств после пандемии COVID-19, а также якобы попытке ведомства пропагандировать «зеленую политику» путем финансирования неправительственных организаций.

Призрачные шансы

Президент Европарламента Роберта Мецола проинформировала Конференцию президентов (орган, формирующий повестку дня), что инициатива соответствует всем требованиям согласно Правилу 131 Регламента Европарламента.

Обсуждение инициативы состоится в понедельник, 7 июля, а голосование - в четверг, 10 июля во время пленарной сессии в Страсбурге. Это произойдет при условии, что Метсола объявит окончательное решение до конца этой недели. Для утверждения вотума недоверия нужно как минимум 361 из 720 голосов.

В то же время, вероятность объявления недоверия остается низкой.

"Будет голосование против этого предложения, я в этом уверен, потому что большинство все еще поддерживает фон дер Ляйен. И даже если в этом большинстве есть много недовольных ее политикой, на данный момент они не заставят ее уйти в отставку", - отметил Пиперя.

Впрочем, румынский депутат надеется, что эта инициатива может "открыть ящик Пандоры", побуждая к дальнейшим предложениям о недоверии в ближайшие месяцы.