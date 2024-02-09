Урожай-2024: в Минагрополитики дали первый прогноз по посевным площадям

"Я не ожидаю резких изменений по посевным площадям. Если посевные площади уменьшатся, то это будет очень незначительное уменьшение", - сказал Сольский, предоставив первый официальный прогноз на посевную 2024 года.

Всего под урожай 2023 года украинские аграрии засеяли 12,75 млн га яровых культур, в том числе 5,7 млн га различных зерновых. На площадях также 4 млн га кукурузы, 5,3 млн га подсолнечника и 1,78 млн га сои.

"Увеличения общей посевной площади точно не будет. Я допускаю ее сокращение, и сразу возникает вопрос, что тогда сеять? У нас есть только три варианта - подсолнечник, соя и кукуруза", - сказал министр.

Он сказал, что фермеры попытаются увеличить площади, засеянные соей, но нехватка высококачественных семян сои может стать серьезным препятствием. Он также отметил, что относительно низкие цены на семена подсолнечника и обязательный севооборот не позволят в будущем увеличить посевные площади под подсолнечником.

В 2023 году Украина собрала около 28,7 млн тонн кукурузы с почти 91% посевных площадей. Часть кукурузы до сих пор остается неубранной на полях.

Проблемы качества

Сольский сказал, что нехватка средств у фермеров, вызванная войной, и трудности с экспортом вынудили их экономить деньги и использовать семена пшеницы более низкого качества.

По его словам, озимая пшеница пока пережила зиму без серьезных повреждений, но качество будущего урожая остается неясным.

"Есть одна проблема - мне кажется, что наши семена становятся все хуже и хуже", - сказал Сольский.

Доходы украинских фермеров значительно снизились из-за трудностей с экспортом урожая 2022 и 2023 годов из-за ограниченных возможностей доставки из морских портов и дорогостоящей логистики использования сухопутных коридоров.

Для Украины крайне важно сохранить сельское хозяйство. До полномасштабного вторжения России Украина была четвертым по величине поставщиком зерна в мире, и в стоимостном выражении этот товар составлял половину всего украинского экспорта.

До войны Украина собрала почти 110 млн тонн зерновых и масличных культур, но в 2023 году совокупный урожай упал до чуть более 81 млн тонн, поскольку значительная часть территории была оккупирована или заминирована.