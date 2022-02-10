Рівень тіньової економіки в Україні перевищив 30%

"Динаміка рівнів тіньової економіки, розрахованих з використанням чотирьох методів, залишається різноспрямованою, що є одним з проявів нетипового характеру коронакризи з можливим утворенням нових каналів тінізації", - йдеться в повідомленні.

Два класичних методи, які використовуються багатьма експертами при оцінці тіньової економіки, а також використовуються Мінекономіки, зафіксували збільшення рівня порівняно з січнем-вереснем 2020 року:

електричний метод - на 2 в.п. (до 27% від обсягу офіційного ВВП);

монетарний метод - на 1 в.п. (до 32% від обсягу офіційного ВВП).

Два методи, які є результатом напрацювань вітчизняних науковців з огляду на особливості процесів тінізації в Україні, показали зменшення рівня тіньової економіки: