RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Рівень тіньової економіки в Україні перевищив 30%

Автор: Олександр Білоус

Рівень тіньової економіки у січні-червні 2021 року склав 31% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП) України. Це на 1 в.п. більше за показник 2020 року (30%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розрахунки Мінекономіки.

"Наразі головною причиною збереження високого рівня тіньової економіки є природне бажання суб’єктів господарювання не допустити втрати активів в умовах коронакризи з її неординарними проявами, непрогнозованими у часі", - зазначили у міністерстві.

Два з чотирьох методів, з використанням яких здійснюється оцінка рівня тіньової економіки, зафіксували збільшення рівня порівняно з січнем-червнем 2020 року:

  • електричний метод - на 2 в.п. (до 28% від обсягу офіційного ВВП);
  • монетарний метод - на 2 в.п. (до 33% від обсягу офіційного ВВП).

Два методи показали зменшення рівня тіньової економіки:

  • метод "витрати населення - роздрібний товарооборот і послуги" - на 2 в.п. (до 23% від обсягу офіційного ВВП);
  • метод збитковості підприємств - на 10 в.п. (до 22% від обсягу офіційного ВВП).

Нагадаємо, рівень тіньової економіки у 2020 році склав 30% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП) України. Це на 3 в.п. більше за показник 2019 року (27%).

Читайте РБК-Україна в Google News
ВВП