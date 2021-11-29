Рівень тіньової економіки в Україні перевищив 30%

"Наразі головною причиною збереження високого рівня тіньової економіки є природне бажання суб’єктів господарювання не допустити втрати активів в умовах коронакризи з її неординарними проявами, непрогнозованими у часі", - зазначили у міністерстві.

Два з чотирьох методів, з використанням яких здійснюється оцінка рівня тіньової економіки, зафіксували збільшення рівня порівняно з січнем-червнем 2020 року:

електричний метод - на 2 в.п. (до 28% від обсягу офіційного ВВП);

монетарний метод - на 2 в.п. (до 33% від обсягу офіційного ВВП).

Два методи показали зменшення рівня тіньової економіки: