Рівень стресу серед українців зріс до максимуму за 10 років

За даними опитування, лише 29% опитаних не переживали жодної стресової ситуації протягом 2021 року, що значно менше порівняно з 2019 роком, до пандемії (49%).

"Схоже, що за останні два роки пандемія COVID-19 суттєво вплинула на життя українців і певною мірою виснажила громадян: у 2020-2021 році відбулося значне зростання частки тих, хто пережив важку хворобу або смерть близьких, втратив роботу", - йдеться в повідомленні.

Найчастіше у 2021 році українці переживали такі види стресових ситуацій:

Смерть близьких довелося пережити 19% опитаних, що на 3 відсоткових пунктів більше, ніж у 2020 році.

Пережили самі важку хворобу чи операцію 18% опитаних, що на 3 відсоткових пунктів більше, ніж у 2020 році.

Важку хворобу близьких пережили 16% респондентів, так само, як і в 2020 році.

Втратили роботу та стали вимушено безробітними 11% опитаних, що на 2 відсоткових пункти менше, ніж у 2020 році.

Втратили віру в людей, зіштовхнулися з підлістю 10% опитаних, так само, як і в 2020 році.

Стресові ситуації, які переживали українці у 2021 році, % (14% опитаних переживали інші стресові ситуації, яких немає в цьому списку)

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 3-11 грудня 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитаний 2000 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.