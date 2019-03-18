Рівень дотримання пакту ОПЕК+ в найближчі тижні досягне 100%

Міністр енергетики Саудівської Аравії заявив, що ОПЕК і партнери доведуть рівень дотримання угоди про скорочення видобутку до 100%

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что ОПЕК и партнеры организации доведут уровень соблюдения сделки о сокращении добычи до 100% и даже превысят его в ближайшие недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, основными факторами, влияющими на действия группы, являются уровни запасов и нефтяных инвестиций.

Халид аль-Фалих также сказал, что ОПЕК и союзникам картеля стоит подумать над тем, есть ли необходимость проводить встречу в апреле. Он добавил, что США не оказывают давления на ОПЕК с целью вынудить организацию увеличить добычу.

"Давление на нас оказывает лишь рынок", - сказал министр.

Также он отметил, что необходимости менять политику в отношении добычи до июня нет. Крое того, министр подчеркнул, что пока уровни запасов растут, политика останется прежней, и картель не будет менять курс, пока не увидит снижения запасов.

Напомним, цена североморской нефти марки Brent 14 марта 2019 года впервые с ноября превысила 68 долларов за баррель.

Добавим, в ноябре прошлого года цены на нефть стали падать после заявления президента США Дональда Трампа о дальнейших отношениях с Саудовской Аравией после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Американский лидер подчеркнул, что не намерен разрушать экономику США и Саудовской Аравии, а Вашингтон останется партнером Эр-Рияда.