Рівень офіційного безробіття в Україні за рік збільшився на третину

Станом на 25 січня 2021 року 485,3 тисяч українців мають статус безробітного. Це на 33% більше, ніж на цю ж дату 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби зайнятості.

За даними прес-служби, 420,7 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю (на 136,7% більше, ніж на цю ж дату 2020 року).

У базі даних Державної служби зайнятості налічується 44 тис. вакансій (20,5% менше, ніж на цю ж дату 2020 року).

Послугами Державної служби зайнятості протягом 2020 року скористалися 2,2 млн громадян, які шукали роботу, з них, 1,2 млн осіб мали статус зареєстрованого безробітного. Допомогу по безробіттю отримували 1,1 млн осіб.

Нагадаємо, на обліку в Державній службі зайнятості станом на 1 січня 2021 року перебувало 459 тисяч безробітних. Диплом про вищу освіту мають 49% шукачів роботи, 34% - закінчили професійно-технічний навчальний заклад, а 17% - загальноосвітню школу.

За даними Держстату, кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше в III кварталі 2020 року склала 16,0 млн осіб, а у віці 15-70 років - 15,9 млн осіб. Кількість безробітного населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років склала по 1,7 млн осіб.