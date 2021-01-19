Майже півмільйона на обліку: складений портрет українського безробітного

Половина безробітних мають диплом про вищу освіту
На обліку в Державній службі зайнятості станом на 1 січня 2021 року перебувало 459 тисяч безробітних. Серед них жінки становлять 56%, чоловіки - 44%.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби зайнятості.
За даними прес-служби, диплом про вищу освіту мають 49% шукачів роботи, 34% - закінчили професійно-технічний навчальний заклад, а 17% - загальноосвітню школу.
За віковими групами переважають безробітні 45-55 років - 40%, молодь до 35 років - 30%, безробітні віком від 35 до 44 років - 29%.
Серед шукачів роботи є громадяни, які мають додаткові гарантії щодо сприяння в працевлаштуванні:
До втрати роботи 21% безробітних працювали у сільському, лісовому та рибному господарстві; 18% - у сфері торгівлі; 15% - переробній промисловості, 12% - у держуправлінні, обороні та соцстрахуванні.
Протягом 2020 року роботу за сприяння служби знайшли 606 тисяч українців. З них зареєстрованих безробітних - 385 тисяч осіб, а ще 221 тисячу було працевлаштовано оперативно ще до набуття офіційного статусу. Беззаперечним лідером у працевлаштуванні за видом економічної діяльності було сільське господарство - 28% від усіх працевлаштованих, далі переробна промисловість - 16% та 15% - торгівля.
Нагадаємо, за даними Держстату, кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше в III кварталі 2020 року склала 16,0 млн осіб, а у віці 15-70 років - 15,9 млн осіб. Кількість безробітного населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років склала по 1,7 млн осіб.
Відзначимо, в жовтні 2021 року Національний банк поліпшив прогноз по безробіттю в Україні в 2020 році за методологією Міжнародної організації праці до 9,4%.