Майже півмільйона на обліку: складений портрет українського безробітного

Фото: Центр зайнятості (dcz.gov.ua)

Половина безробітних мають диплом про вищу освіту

На обліку в Державній службі зайнятості станом на 1 січня 2021 року перебувало 459 тисяч безробітних. Серед них жінки становлять 56%, чоловіки - 44%.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби зайнятості.

За даними прес-служби, диплом про вищу освіту мають 49% шукачів роботи, 34% - закінчили професійно-технічний навчальний заклад, а 17% - загальноосвітню школу.

За віковими групами переважають безробітні 45-55 років - 40%, молодь до 35 років - 30%, безробітні віком від 35 до 44 років - 29%.

Серед шукачів роботи є громадяни, які мають додаткові гарантії щодо сприяння в працевлаштуванні:

клієнти, яким до пенсії за віком залишилося 10 і менше років - 32,4 тисячі;

громадяни з інвалідністю - 22,7 тисячі;

демобілізовані атовці - 9,2 тисячі;

випускники навчальних закладів, які вперше шукають роботу - 5,9 тисячі;

внутрішньо переміщені особи - 4,4 тисячі.

До втрати роботи 21% безробітних працювали у сільському, лісовому та рибному господарстві; 18% - у сфері торгівлі; 15% - переробній промисловості, 12% - у держуправлінні, обороні та соцстрахуванні.

Протягом 2020 року роботу за сприяння служби знайшли 606 тисяч українців. З них зареєстрованих безробітних - 385 тисяч осіб, а ще 221 тисячу було працевлаштовано оперативно ще до набуття офіційного статусу. Беззаперечним лідером у працевлаштуванні за видом економічної діяльності було сільське господарство - 28% від усіх працевлаштованих, далі переробна промисловість - 16% та 15% - торгівля.

Нагадаємо, за даними Держстату, кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше в III кварталі 2020 року склала 16,0 млн осіб, а у віці 15-70 років - 15,9 млн осіб. Кількість безробітного населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років склала по 1,7 млн осіб.

Відзначимо, в жовтні 2021 року Національний банк поліпшив прогноз по безробіттю в Україні в 2020 році за методологією Міжнародної організації праці до 9,4%.