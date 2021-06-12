Рівень освіти в Україні впав на 8% через "дистанційку", - Шкарлет

З березня 2020 року у зв'язку з пов'язаними з пандемією карантинними обмеженнями значна частина навчального процесу в українських школах була переведена в режим онлайн.

"Навіть зрізи наші після того, як ми ввели "Всеукраїнську школу онлайн", грудневий і квітневий, показали, що якість освіти в цілому по країні приблизно впала на 8%, але вже трохи вирівнюється через те, що є певні еталонні уроки, і вчителі користуються ними, щоб побудувати освітню траєкторію у ввірених класах в рамках тих стандартів, які вже записані і анонсовані", - сказав міністр.