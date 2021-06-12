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Рівень освіти в Україні впав на 8% через "дистанційку", - Шкарлет

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Київ, Субота 12 червня 2021 23:51
Рівень освіти в Україні впав на 8% через "дистанційку", - Шкарлет Фото: міністр освіти і науки Сергій Шкарлет (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Результати контрольних оцінювань показують, що переклад значної частини навчального процесу в режим онлайн негативно вплинув на якість освіти. Рівень впав на 8%.

Про це сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода" міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

З березня 2020 року у зв'язку з пов'язаними з пандемією карантинними обмеженнями значна частина навчального процесу в українських школах була переведена в режим онлайн.

"Навіть зрізи наші після того, як ми ввели "Всеукраїнську школу онлайн", грудневий і квітневий, показали, що якість освіти в цілому по країні приблизно впала на 8%, але вже трохи вирівнюється через те, що є певні еталонні уроки, і вчителі користуються ними, щоб побудувати освітню траєкторію у ввірених класах в рамках тих стандартів, які вже записані і анонсовані", - сказав міністр.

Нагадаємо, Шкарлет вважає, що ймовірність дистанційного навчання з 1 вересня залежить від дисципліни українців. За його словами, потрібно просто навчитися жити в цих умовах пандемії.

Раніше МОН запустив мобільний додаток "Всеукраїнська школа онлайн".

Відзначимо, ВООЗ попередила про загрозу для здоров'я дітей в Європі через пандемію.

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