Рівень освіти в Україні впав на 8% через "дистанційку", - Шкарлет
Результати контрольних оцінювань показують, що переклад значної частини навчального процесу в режим онлайн негативно вплинув на якість освіти. Рівень впав на 8%.
З березня 2020 року у зв'язку з пов'язаними з пандемією карантинними обмеженнями значна частина навчального процесу в українських школах була переведена в режим онлайн.
"Навіть зрізи наші після того, як ми ввели "Всеукраїнську школу онлайн", грудневий і квітневий, показали, що якість освіти в цілому по країні приблизно впала на 8%, але вже трохи вирівнюється через те, що є певні еталонні уроки, і вчителі користуються ними, щоб побудувати освітню траєкторію у ввірених класах в рамках тих стандартів, які вже записані і анонсовані", - сказав міністр.
Нагадаємо, Шкарлет вважає, що ймовірність дистанційного навчання з 1 вересня залежить від дисципліни українців. За його словами, потрібно просто навчитися жити в цих умовах пандемії.
Раніше МОН запустив мобільний додаток "Всеукраїнська школа онлайн".
Відзначимо, ВООЗ попередила про загрозу для здоров'я дітей в Європі через пандемію.