Рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні досяг історичного максимуму

"Рік тому, коли ми розпочали інформаційну кампанію щодо нелегального ринку тютюнових виробів, його частка становила 6,9% ринку України. Через рік цей показник сягнув 18,1% - майже 300% зростання за 12 місяців. Це понад 14,4 млрд грн втраченого доходу бюджету України", - заявив Пол Холловей, генеральний директор компанії JTI Україна.

Ринок нелегальних сигарет в Україні почав зростати ще у 2014 році, але цього року він перетнув небезпечну межу - сигарети, з яких не сплачують податки, стали легко доступними. І це проблема не лише для бюджету України, а й для легальних виробників, що втрачають свою частку ринку на користь нелегальних виробників та контрабандистів.

"Легальні виробники працюють в умовах постійно зростаючого адміністративного та фінансового навантаження, тоді як незаконні гравці ринку збільшують свої прибутки та розширюють інфраструктуру збуту, навіть не приховуючи цього", - говорить Кахабер Бенідзе, генеральний директор BAT "Україна".

На думку найбільших виробників тютюнових виробів, одна з головних причин такого різкого зростання нелегального ринку сигарет криється в надмірному фіскальному регулюванні галузі.

"Податкова політика останніх років негативно вплинула на ринок тютюнових виробів і стала неефективним інструментом для отримання додаткових надходжень до бюджету. За останні три роки легальний ринок тютюнових продуктів скоротився на 40%, натомість обсяги торгівлі нелегальними сигаретами набувають небачених досі масштабів", - зазначив Растіслав Чернак, директор "Імперіал Тобакко" в Україні.

Щоб скоротити темпи зростання цін на сигарети та, відповідно, зростання нелегального ринку, найбільші виробники тютюнових виробів пропонують продовжити термін досягнення рівня акцизного оподаткування ЄС на 5 років.

"Ми пропонуємо розширити графік підвищення акцизів на тютюнові вироби до 2030 року, передбачивши щорічне зростання ставок на рівні 10%. Це дасть можливість стабілізувати ситуацію, як на тютюновому ринку, так і з надходженнями до бюджету від тютюнової галузі", - вважає Растіслав Чернак.

Непередбачуваність регулювання тютюнової галузі в Україні впливає не лише на доходи бізнесу, а й на його майбутні інвестиції.

"Три з наших компаній готові розглянути можливість локалізувати виробництво тютюновмісних виробів для електричного нагрівання в Україні - якщо держава створить відповідні умови", - зазначив Костас Салварас, генеральний директор "Філіп Морріс" в Україні.

За розрахунками учасників ринку, така локалізація за три роки принесе Україні більше 6 млрд грн інвестицій та близько 4 млрд грн додаткового податку на прибуток. Вигода для платіжного балансу країни складе близько 15 млрд грн.

"І найголовніше - це інвестиції в продукти, що, завдяки новітнім технологіям та науковим розробкам, здатні значно знизити шкоду від куріння", - додав Костас Салварас.