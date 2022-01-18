Рівень довіри до соцопитувань в Україні впав до мінімуму: в чому причина

У грудні 2021 року 37% українців довіряли даним соціологічних організацій, що вже давно працюють, 21% - не довіряли, інші не мали певної думки з цього приводу. Рівень довіри впав до мінімуму, який спостерігався на початку 2000-х років.
Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на дані регулярного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Як зазначають автори дослідження, рівень довіри до результатів соціологічних опитувань серед за останні 17 років спочатку суттєво підвищився (із 36% у 2002 до 47% у 2004), а потім залишався більш-менш стабільним з деякими коливаннями (49% плюс-мінус 2%) до 2017 року, але потім знизився до 43% 2018 році, 42% у 2019 році та 41% у 2020 році.
Динаміка рівня довіри і рівня недовіри до соціологічних центрів з 2002 до 2021 рр., %
Баланс довіри і недовіри до соціологічних центрів (відсоток тих, хто довіряє, мінус відсоток тих, хто недовіряє) з 2002 до 2021 рр.
Як зазначив генеральний директор КМІС Володимир Паніотто: головні причини зниження довіри такі:
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 3 по 11 грудня 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера опитано 2000 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.
Нагадаємо, у грудні 2020 року 41% українців довіряли даним соціологічних організацій, що вже давно працюють, 21% - не довіряли, інші не мали певної думки з цього приводу.