Уроженцу России выдвинули обвинение из-за флага со свастикой в Финляндии

Флаг с нацистской символикой появился на флагштоке возле частного дома в мае. Его хорошо было видно с улицы. Местные жители написали несколько заявлений в полицию, после чего правоохранители пришли в дом и изъяли флаг.

На допросах мужчина отрицал, что совершил преступление. Лаппеенранта расположена на юго-востоке Финляндии, недалеко от границы с Россией.

Муж переехал в Лаппеенранту из России в 1996 году, а финское гражданство получил в 2000-м.

По данным Yle, его акция имеет целый ряд признаков, характерных для российских информационных операций влияния. Сам мужчина в разговоре с журналистами возразил, что его поступок как-то связан с Россией.

Кроме разжигания розни, мужчину обвиняют в угрозах и клевете. Пострадавшим в этих делах местный политик из Лаппеенранты. В 2024 году обвиняемый направил ему сообщение, которое тот воспринял как угрозу.