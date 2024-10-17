Поразили склад с иранскими ракетами. CNN показало работу украинских дронов "Лютый"

В публикации американского СМИ указывается, что был получен эксклюзивный доступ к одному из украинских подразделений беспилотников дальнего радиуса действия, входящего в состав ГУР Минобороны Украины.

Его участники называют себя подразделением БПЛА большой дальности. И рассказали об использовании дронов "Лютый" с длиной около 4 м и размахом крыльев 7 м.

С журналистами общались командир из ГУР с позывным "Серж" и командир подразделения "Вектор". Это происходило, когда подразделение готовилось к запуску более 100 беспилотников в ночь на 29 сентября в сторону РФ.

По словам "Сержа", он лично контролировал более 500 атак дальнобойных беспилотников на территорию России с момента ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Как рассказали украинские разведчики, их цель был склад боеприпасов врага, а именно стоящие внутри депо вагоны поезда, загруженные недавно доставленными иранскими ракетами.

Данный склад расположен в окрестностях села Котлубань в Волгоградской области России.

Спутниковый снимок боеприпасов в Котублани в РФ, сделанный 4 августа 2024 года (фото: Maxar Technologies)

Запуск "Лютых" беспилотников по цели

Воины ГУР в разговоре с представителями американских СМИ отметили, что им удается находить "окна" в российской ПВО во время операций по дроновым атакам.

Каждый беспилотник будет запрограммирован более чем на 1000 различных маршрутных точек, чтобы избежать комплексных систем российской ПВО.

Как рассказал "Вектор", меньшие дроны имеют решающее значение для успеха любой миссии. Цель - преодолеть противовоздушную оборону и отвлечь российский огонь от "Лютого", который часто несет полезную нагрузку до 250 килограммов.

Особенности дроновых атак

Для того чтобы "обмануть" российские радары, на крылья крепят полоски металлической фольги.

"Вектор" также рассказал, что их цели при дроновых ударах - исключительно военные объекты.

Одновременно с этим в других регионах Украины около 80 других сотрудников ГУР готовят к запуску 90 других беспилотников, не все из этих БПЛА - "Лютые".

Около 30% всех запускаемых беспилотников будут выполнять миссии-приманки, рассказал журналистам "Серж".

Удар по складу в Котлубани и последствия

Беспилотники были запрограммированы на полет на расстояние от около 725 м до 885 м, причем "Лютый" был главным - предназначен для удара по составу боеприпасов в Котлубани.

Украинские разведчики рассказали, что успех миссии отслеживается тремя способами: посредством разведки на земле, сообщений в российских группах Telegram и, позже, анализа с помощью спутниковых технологий. Лишь после оценки всех трех способов миссия может считаться успешной или нет.

Уже после атаки начальные спутниковые снимки боеприпасов в Котлубани показывают выжженные поля в результате горения травы. Сначала казалось, что свидетельства сильных взрывов внутри будто бы нет.

Кадры работы

Однако ГУР поделилась с CNN видео из района депо. И отмечается, что журналистам CNN удалось самостоятельно просмотреть и проверить аспекты видео без размытия для проверки подлинности.

Источник в оборонной разведке сообщил, что их данные позволили убедиться, что взрывы внутри депо в районе Котлубани были мощными.

В ускоренном видео CNN были показаны 11 взрывов, которые происходят в течение 56 минут между 2:22 и 3:18 ночи - именно в тот период, в течение которого украинские беспилотники должны были приземлиться по целям.

Американские журналисты также смогли независимо проверить через источники, что состоялся прямой удар по объекту источников.

Позднее спутниковое изображение Maxar Technologies демонстрировало меньше разнообразного лома на окраинах, что может свидетельствовать о том, что российские военные очистили это место, но то самое здание было сильно повреждено.

Украинская сторона подчеркивает, что миссия по уничтожению поставленных Ираном ракет была успешной.