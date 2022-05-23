Ураган у Канаді: 8 загиблих, понад півмільйона людей залишилися без електрики

Кількість загиблих в результаті сильних гроз і урагану у двох найбільш густонаселених провінціях Канади зросла до восьми. Електропостачання позбулося понад півмільйона людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Гроза, що тривала понад дві години, серйозно пошкодила інфраструктуру в Онтаріо і Квебеку. За словами комунальних служб, пориви вітру зі швидкістю 132 км/год валили дерева, виривали електричні стовпи і навіть завалили кілька опор високовольтних ЛЕП. Відновлення електроживлення в населених пунктах займе кілька днів

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що федеральний уряд готовий допомогти нужденним. "Ми дбаємо про всіх постраждалих і дякуємо бригадам, які працюють над відновленням електроенергії", — заявив Трюдо.