Ураган "Доріан" наближається до Канади

Ураган "Доріан", який раніше обрушився на Багамські острови, трохи ослаб, але очікується, що він досягне Канади, а саме Нової Шотландії і Ньюфаундленду "з ураганними вітрами" в суботу. Про це повідомили в Національному центрі ураганів США, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Зазначається, що "Доріан" рухається з максимально стійкими вітрами зі швидкістю 140 км на годину.

Однак, перш ніж обрушитися на Канаду, "Доріан" у суботу вдень продовжив рух через територію Массачусетсу, а потім штату Мен.

Він досяг мису Хаттерас, Північна Кароліна, в п'ятницю вранці після того, як з урагану 1-ї категорії він став тропічним штормом і генерував у торнадо, супроводжуваний повенями в прибережних районах Північної та Південної Кароліни.

Після виходу на сушу "Доріан" почав зворотний рух в Атлантичний океан і продовжив шлях уздовж східного узбережжя США.

Зі слів губернатора Північної Кароліни Роя Купера, "суттєве занепокоєння викликає стан сотень людей, що потрапили в пастку на острові Окракок" на смузі "Зовнішні мілини".

Перед тим, як дістатися узбережжя США, "Доріан" спустошив Багамські острови, де зараз тисячі людей беруть участь у роботах із ліквідації наслідків надзвичайно потужного урагану 5-ї категорії.

Нагадаємо, кількість жертв потужного урагану "Доріан", який обрушився на Багамські острови, зросла до 43 осіб. Очікується, що кількість жертв зростатиме, тому що велика кількість жителів постраждалих островів вважаються зниклими безвісти