У США шторм "Баррі" переріс в ураган

Фото: шторм в США (twitter.com/Nolan_Meister/)

Тропічний шторм посилився до урагану першої категорії

Шторм "Баррі", який рухається зі сторони Мексиканської затоки до узбережжя США, в суботу, 13 липня, посилився до урагану першої категорії - мінімальної за шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона. Про це повідомляє The New York Times.

Повідомляється, що пориви вітру тропічного шторму досягли 120 км/год. В даний момент він знаходиться в 64 південніше міста Лафейетт і зміщується зі швидкістю 9,5 км/год на північний захід.

A glimpse of #Barry's impact in Mandeville, LA. Storm surge, heavy rainfall, and flooding continue to be major concerns. pic.twitter.com/bpnHmBkjPC — The Weather Channel (@weatherchannel) July 13, 2019

За даними метеорологів, шторм може призвести до затяжних злив у штатах Луїзіана і Міссісіпі і до масштабних повеней в глибині континенту.

This car was spotted stuck nearly halfway under sand due to high tides caused by Tropical Storm Barry in Dauphin Island, Alabama.



Follow the latest as the storm strengthens to a hurricane: https://t.co/aj5etrexXM pic.twitter.com/OYJBYek9D9 — Sky News (@SkyNews) July 13, 2019

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в штаті Луїзіана на півдні США понад 62 тис. осіб зіткнулися з перебоями в електропостачанні у зв'язку з тропічним штормом "Баррі", який наближається з боку Мексиканської затоки.