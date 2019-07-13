У США шторм "Баррі" переріс в ураган

Тропічний шторм посилився до урагану першої категорії
Шторм "Баррі", який рухається зі сторони Мексиканської затоки до узбережжя США, в суботу, 13 липня, посилився до урагану першої категорії - мінімальної за шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона. Про це повідомляє The New York Times.
Повідомляється, що пориви вітру тропічного шторму досягли 120 км/год. В даний момент він знаходиться в 64 південніше міста Лафейетт і зміщується зі швидкістю 9,5 км/год на північний захід.
A glimpse of #Barry's impact in Mandeville, LA. Storm surge, heavy rainfall, and flooding continue to be major concerns. pic.twitter.com/bpnHmBkjPC— The Weather Channel (@weatherchannel) July 13, 2019
За даними метеорологів, шторм може призвести до затяжних злив у штатах Луїзіана і Міссісіпі і до масштабних повеней в глибині континенту.
This car was spotted stuck nearly halfway under sand due to high tides caused by Tropical Storm Barry in Dauphin Island, Alabama.— Sky News (@SkyNews) July 13, 2019
Follow the latest as the storm strengthens to a hurricane: https://t.co/aj5etrexXM pic.twitter.com/OYJBYek9D9
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в штаті Луїзіана на півдні США понад 62 тис. осіб зіткнулися з перебоями в електропостачанні у зв'язку з тропічним штормом "Баррі", який наближається з боку Мексиканської затоки.