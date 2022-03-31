На спрощену систему оподаткування зі ставкою 2% перейшли 120 тисяч підприємств

Після початку війни з Росією бізнес отримав можливість не платити податок на прибуток, перейшовши на спрощену систему зі ставкою 2% від обороту. Заявки на перехід вже подали 120 тис. підприємств.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Податки під час війни. Що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну ".

"У нас вже близько 120 тисяч заявок на перехід на 2%. Буде більше ще", - сказав РБК-Україна голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

Податкові пільги набирають чинності з 1 квітня і триватимуть до скасування воєнного стану. Бізнесу дали можливість не платити податок на прибуток, перейшовши на час воєнного стану на спрощену систему зі ставкою 2% від обороту. ПДВ у такому разі не буде ні нараховуватися, ні сплачуватися.

Платити за такими правилами зможуть компанії з оборотом до 10 млрд гривень, за винятком підприємств, які, серед іншого, продають підакцизну продукцію, тих, хто зайнятий в ігровій галузі, а також бізнес з видобутку і продажу корисних копалин.