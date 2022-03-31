RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На спрощену систему оподаткування зі ставкою 2% перейшли 120 тисяч підприємств

Фото: голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Після початку війни з Росією бізнес отримав можливість не платити податок на прибуток, перейшовши на спрощену систему зі ставкою 2% від обороту. Заявки на перехід вже подали 120 тис. підприємств.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Податки під час війни. Що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну".

"У нас вже близько 120 тисяч заявок на перехід на 2%. Буде більше ще", - сказав РБК-Україна голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

Податкові пільги набирають чинності з 1 квітня і триватимуть до скасування воєнного стану. Бізнесу дали можливість не платити податок на прибуток, перейшовши на час воєнного стану на спрощену систему зі ставкою 2% від обороту. ПДВ у такому разі не буде ні нараховуватися, ні сплачуватися.

Платити за такими правилами зможуть компанії з оборотом до 10 млрд гривень, за винятком підприємств, які, серед іншого, продають підакцизну продукцію, тих, хто зайнятий в ігровій галузі, а також бізнес з видобутку і продажу корисних копалин.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Податки