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Управление ООН по правам человека обвинило Израиль в военных преступлениях в Газе

Суббота 08 марта 2025 04:43
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Управление ООН по правам человека обвинило Израиль в военных преступлениях в Газе Фото: Израиль обвинили в убийствах и недопущении помощи в Газу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило убийства Израилем палестинцев, а также блокаду любой помощи в Газу. Такие действия были названы военными преступлениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

По данным агентства, израильские силы убили по меньшей мере 58 палестинцев, в том числе 10 детей и трех женщин. Это произошло вблизи установленных Израилем "запретных" зон с момента прекращения огня. Управление ООН по правам человека отметила, что многие из жертв подверглись нападениям, когда пытались проверить свои дома.

"Нападение на палестинцев, которые не принимают активного участия в боевых действиях, является военным преступлением, несмотря на введенные Израилем ограничения на передвижение", - заявило агентство.

Кроме того, израильская блокада, которая длится уже 7 день, привела к резкому росту цен и вызвала беспокойство по поводу возвращения к бомбардировкам и голоду. Блокада также началась после того, как органы здравоохранения сообщили, что по меньшей мере восемь младенцев умерли от холода за последние недели.

"Как оккупирующая держава, Израиль имеет юридическое обязательство обеспечить палестинцев, живущих под его контролем, предметами первой необходимости. Любой отказ в доставке предметов первой необходимости для гражданских лиц может быть равносилен коллективному наказанию. Использование голода и истощения в качестве орудия войны является военным преступлением", - добавили в Управлении Верховного комиссара по правам человека.

Что предшествовало

Напомним, 2 марта стало известно, что правительство Израиля приняло решение закрыть пограничные переходы с Газой и прекратить ввоз гуманитарной помощи. Решение было принято после того, как ХАМАС отверг план США по временному прекращению огня.

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